El Gobernador visitó la reserva ecológica y granja de la Fundación Estilo Campo en el departamento Silípica

El Gobernador recorrió la reserva ecológica ubicada en La Abrita, donde valoró las acciones de conservación de la biodiversidad, rehabilitación de animales y concientización destinadas a estudiantes y familias.

Hoy 14:54

El gobernador Elías Suárez visitó este miércoles la reserva ecológica y granja de la Fundación Estilo Campo, ubicada en La Abrita, departamento Silípica, oportunidad en la que destacó su labor en el rescate de fauna autóctona y de concientización.

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El mandatario se interiorizó sobre los programas de rehabilitación de los animales, las dinámicas educativas con escuelas de la región y el impacto de sus proyectos comunitarios de inspiración sustentable.

Este espacio está situado a la altura del kilómetro 1.107 de la Ruta Nacional Nº 9 donde se realiza un importante trabajo en materia de educación ambiental integral, conservación de la biodiversidad y el rescate tanto de animales de granja como de fauna silvestre.

Durante el recorrido por el predio Suárez subrayó la importancia de apoyar e impulsar este tipo de emprendimientos que asumen un fuerte compromiso con el cuidado del ecosistema local y la concientización de las futuras generaciones.

A su vez, el mandatario provincial hizo también entrega a la fundación del acta del Estatuto Social con la documentación correspondiente emitido por la Dirección General de Personas Jurídicas.

Por su parte, Victoria Suárez, directora de la fundación, hizo un repaso sobre la evolución que ha tenido el establecimiento desde sus inicios en el año 2022, cuando comenzó como un espacio netamente cultural destinado a festejos patrios y ferias de artesanos locales.

“Todas nuestras actividades hoy están atravesadas por la educación ambiental integral. Buscamos poner en contacto a los niños, niñas, adolescentes y familias con la naturaleza en todas sus formas. Nuestro énfasis está puesto en el rescate, rehabilitación y liberación de animales de la fauna silvestre que han sido encontrados en situaciones de abandono o maltrato", detalló.

El proyecto familiar, que cuenta con una fuerte impronta de difusión y concientización a través de redes sociales para amplificar su impacto social, recibe permanentemente la visita de contingentes escolares de los niveles inicial, primario y secundario de distintos puntos de la provincia.

Al finalizar el encuentro, Marquesa Isabel Orieta, mamá de los responsables de la reserva ecológica y granja de la Fundación Estilo Campo expresó su profundo agradecimiento por la presencia de la comitiva oficial y el constante interés y el trabajo del Gobierno de la Provincia en las temáticas de agenda ambiental, siendo un respaldo “clave” que permite robustecer y consolidar las acciones diarias en beneficio de la comunidad del departamento Silípica.