Neymar se entrenó con pelota y alimenta la ilusión de Brasil en el Mundial 2026

Neymar dio un paso clave en su recuperación al trabajar por primera vez junto al resto del plantel de Brasil. La gran figura de la Canarinha podría reaparecer en los próximos compromisos del Mundial 2026.

Hoy 14:56

La selección de Brasil recibió una noticia que entusiasma a todo el país. Neymar volvió a entrenarse con pelota y compartió una parte de la práctica junto a sus compañeros, marcando un avance importante en su puesta a punto física en plena disputa del Mundial 2026.

El delantero, que se había incorporado a la concentración el 27 de mayo, venía realizando únicamente trabajos diferenciados debido a una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha. Tras efectuar ejercicios específicos el martes, este miércoles pudo sumarse parcialmente a las tareas grupales bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

La jornada también dejó un momento de distensión cuando Neymar, al notar la presencia de las cámaras, bromeó con los periodistas y preguntó entre risas: "¿Me extrañaron?". El gesto reflejó el buen ánimo del atacante, que no juega un partido oficial desde el 17 de mayo y continúa recuperando ritmo competitivo.

En Brasil manejan su evolución con prudencia y buscan evitar cualquier recaída antes de su regreso definitivo. Sin embargo, el delantero ya aparece como una alternativa para los próximos encuentros y crece la expectativa de verlo nuevamente dentro del campo.

Si la recuperación sigue el curso esperado, Neymar podría disputar sus primeros minutos en el Mundial 2026 cuando Brasil se mida ante Haití por la segunda fecha del Grupo C. La Verdeamarela intentará sostener su buen inicio en el certamen luego de la victoria conseguida en el debut frente a Marruecos.