Murió Daveigh Chase, la actriz que dio vida a Samara en "La llamada"

La intérprete estadounidense tenía 35 años. También era reconocida por haber prestado su voz al personaje de Lilo en la exitosa película animada "Lilo & Stitch".

Hoy 17:59

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada mundialmente por interpretar a "Samara Morgan" en la película de terror "La llamada" (The Ring), falleció a los 35 años, según confirmaron medios internacionales durante este miércoles.

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De acuerdo con la información difundida por su entorno, la artista sufrió complicaciones derivadas de una meningitis y una infección sanguínea que desencadenó una sepsis y posteriormente un fallo multiorgánico. La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernandez.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Estados Unidos, Daveigh Chase alcanzó la fama a comienzos de la década del 2000 gracias a su inquietante interpretación de "Samara Morgan", la niña protagonista de la exitosa película de terror dirigida por Gore Verbinski. Su actuación la convirtió en uno de los rostros más recordados del género y le permitió obtener el premio a Mejor Villano en los MTV Movie Awards de 2003.

Sin embargo, su carrera no estuvo ligada únicamente al cine de terror. La actriz también fue la voz original de "Lilo Pelekai" en la exitosa película animada de Disney "Lilo & Stitch", uno de los filmes más populares de su generación y que la acercó a millones de espectadores en todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria participó además en producciones como "Donnie Darko", la serie "Big Love" y realizó la voz en inglés de "Chihiro" para la versión estadounidense de "El viaje de Chihiro", la aclamada película del estudio japonés Studio Ghibli.

Durante los últimos años, Chase se había mantenido alejada de los principales proyectos de la industria audiovisual y llevaba una vida con bajo perfil mediático. Su fallecimiento generó una fuerte repercusión entre fanáticos del cine y las series, especialmente entre quienes crecieron viendo sus trabajos más emblemáticos.

La noticia provocó numerosas muestras de pesar en redes sociales, donde seguidores de distintas partes del mundo recordaron tanto su inolvidable papel en "La llamada" como su trabajo de doblaje en "Lilo & Stitch", dos producciones que marcaron a toda una generación.