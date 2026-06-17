Añatuya: secuestran una motocicleta robada en Rosario durante un control policial

El rodado fue detectado durante un control vehicular en avenida Belgrano y avenida Gottau. La motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente desde 2025 por una denuncia radicada en la provincia de Santa Fe.

Hoy 19:27

Un procedimiento de control vehicular realizado por personal policial permitió recuperar una motocicleta que era buscada por la Justicia de la provincia de Santa Fe. El operativo se llevó a cabo en la intersección de avenida Belgrano y avenida Gottau, en la ciudad de Añatuya.

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Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron una motocicleta Honda Wave que circulaba sin chapa patente colocada y cuyos ocupantes no utilizaban las medidas de seguridad obligatorias, por lo que decidieron interceptarla para realizar las verificaciones correspondientes.

Durante el control, los jóvenes que se desplazaban en el rodado no pudieron presentar documentación que acreditara la propiedad o procedencia de la motocicleta, situación que motivó una consulta inmediata a los registros oficiales.

Ante esta circunstancia, los uniformados solicitaron un informe a la planta verificadora. El resultado confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo desde julio de 2025, vinculado a una denuncia por robo radicada en la Comisaría N° 12 de la ciudad de Rosario.

Tras conocerse la novedad, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso el secuestro preventivo del vehículo y el inicio de las actuaciones correspondientes.

La investigación buscará determinar cómo el rodado llegó hasta Añatuya y establecer cuál fue la participación o grado de conocimiento que tenían sus ocupantes respecto de la situación legal de la motocicleta.

Por disposición judicial, el vehículo quedó alojado bajo custodia policial mientras continúan las averiguaciones para esclarecer el recorrido que siguió desde su sustracción hasta su localización en territorio santiagueño.