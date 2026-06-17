Realizarán en Santiago el segundo seminario sobre la zamba con destacados capacitadores

La propuesta se desarrollará este sábado en la sede del BAFOJONE y abordará aspectos técnicos, expresivos y escénicos de una de las danzas más representativas del folclore argentino.

Hoy 20:43

La ciudad de Santiago del Estero será escenario del 2° Seminario: "La Zamba, Miradas, Magia y Sentimientos", una propuesta de capacitación destinada a bailarines, docentes y amantes del folclore que deseen profundizar sus conocimientos sobre esta tradicional danza argentina.

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La actividad se realizará este sábado 20 de junio, a partir de las 17 horas, en la sede del Ballet Folclórico de Jóvenes Nativos (BAFOJONE), ubicada en calle Entre Ríos Nº 312 de la capital santiagueña.

El seminario estará a cargo de los reconocidos maestros Lucas Sebastián Vargas y Yamila Coronel, quienes compartirán herramientas teóricas y prácticas vinculadas a la interpretación y ejecución de la zamba.

Durante la jornada se trabajarán formas bailables, variantes coreográficas, la comunicación dentro de la danza, el uso de elementos escénicos, recursos interpretativos y modismos propios de este género folclórico, con el objetivo de enriquecer la expresión artística de los participantes.

La capacitación cuenta con el aval de la Subsecretaría de Cultura del Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, lo que refuerza la importancia de esta iniciativa para la promoción y preservación de las tradiciones culturales.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados, por lo que invitaron a los interesados a realizar su inscripción con anticipación. Para consultas e informes, los organizadores habilitaron el número de contacto 385-5843017.

La propuesta busca generar un espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión en torno a la zamba, una danza que forma parte de la identidad cultural del país y que continúa transmitiéndose de generación en generación.