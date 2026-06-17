En vivo: Panamá comienza su aventura mundialista enfrentando a Ghana

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|3
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Las Estrellas Negras y el conjunto centroamericano se medirán este miércoles desde las 20.00 en el Toronto Stadium, en un partido fundamental para sus aspiraciones de avanzar de ronda en una zona que también integran Inglaterra y Croacia.
Ghana y Panamá pondrán primera este miércoles en el Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 20.00 en el Toronto Stadium, por la primera fecha del Grupo L. Con dos potencias como Inglaterra y Croacia compartiendo la zona, ambos seleccionados saben que un triunfo en el debut puede resultar determinante para mantener vivas sus chances de clasificación.
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