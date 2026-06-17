En vivo: con la obligación de ganar para seguir con vida, Quimsa recibe a Gimnasia por el quinto punto de la final

La Fusión enfrentará este miércoles desde las 21 al conjunto patagónico en el Estadio Ciudad, por el juego 5 de la serie final de la Liga Nacional de Básquet. Los santiagueños están 3-1 abajo y necesitan otra victoria para seguir en la pelea. Escúchalo por Radio Panorama.

Hoy 22:10

Quimsa volverá a presentarse ante su gente con una misión clara: ganar o despedirse de la lucha por el título. Desde las 21, La Fusión recibirá a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el Estadio Ciudad por el quinto juego de la serie final de la Liga Nacional de Básquet, con la obligación de sumar un nuevo triunfo para estirar la definición. Escúchalo por Radio Panorama.

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El conjunto santiagueño llega con el ánimo renovado luego de imponerse en el cuarto partido disputado en el Socios Fundadores, donde logró reaccionar en el suplementario y quedarse con una victoria clave, con Lema como una de las grandes figuras de la noche. Ese resultado le permitió descontar en la serie y trasladar nuevamente la definición a Santiago del Estero.

Sin embargo, el panorama sigue siendo muy complejo. Gimnasia domina la final por 3-1 y se encuentra a un solo triunfo de consagrarse campeón. Si vuelve a imponerse esta noche, levantará el trofeo y pondrá fin a la temporada de Quimsa.

Por su parte, el equipo santiagueño ya no tiene margen de error y necesita encadenar tres victorias consecutivas para revertir la serie y quedarse con el título. Se trata de una misión de enorme dificultad, ya que una remontada de 1-3 a 4-3 nunca se produjo en la historia de la Liga Nacional de Básquet.

Los primeros dos encuentros disputados en el Estadio Ciudad quedaron en manos del conjunto patagónico, que también se impuso en el tercer juego como local. Recién en el cuarto duelo Quimsa consiguió reaccionar y mantener viva la ilusión de una remontada histórica.

Con el respaldo de su público y la necesidad de volver a ganar, La Fusión buscará dar un nuevo paso en una serie que todavía favorece ampliamente a Gimnasia, pero que promete seguir entregando emociones hasta el último minuto.