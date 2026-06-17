"Fue una situación excepcional": la mirada de un cardiólogo sobre el caso del joven que murió mientras jugaba al fútbol

En diálogo con Noticiero 7, el reconocido cardiólogo santiagueño Carlos Rojas brindó una explicación médica sobre lo ocurrido.

Hoy 22:06

La muerte de Valentín Donofrio, el adolescente que falleció tras descompensarse durante un partido de fútbol en La Banda, generó una profunda conmoción y abrió numerosos interrogantes sobre las causas que pudieron desencadenar el fatal desenlace.

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En diálogo con Noticiero 7, el reconocido cardiólogo santiagueño Carlos Rojas brindó una explicación médica sobre lo ocurrido y sostuvo que, por las características del caso, podría tratarse de una situación excepcional vinculada al funcionamiento cardíaco.

Según explicó el especialista, una de las hipótesis es que el joven haya sufrido una "descarga vagal", una reacción que provoca una disminución brusca de la actividad orgánica y que puede derivar en un paro cardíaco.

"Probablemente haya tenido un paro cardíaco, luego una recuperación espontánea del ritmo y posteriormente una arritmia que hizo irreversible la situación", señaló el médico al analizar el episodio.

Rojas indicó que, aunque este tipo de hechos no son frecuentes, tampoco resultan desconocidos dentro del ámbito deportivo. Recordó que existen antecedentes de muertes súbitas en distintas disciplinas, especialmente en deportes de contacto, aunque reconoció que el impacto emocional es mucho mayor cuando la víctima es un niño o un adolescente.

El especialista consideró que resulta muy difícil determinar responsabilidades o atribuir culpas en un caso de estas características, ya que el golpe recibido durante un partido de fútbol suele ser un hecho habitual y generalmente no reviste gravedad.

"Un jugador puede recibir varios pelotazos durante un encuentro y no ocurre nada. En este caso coincidieron circunstancias que desencadenaron un fenómeno propio del corazón", explicó.

Respecto a la posibilidad de detectar previamente una condición que pudiera haber provocado la tragedia, el cardiólogo sostuvo que probablemente hubiera sido muy complejo llegar a un diagnóstico anticipado.

No obstante, aprovechó la ocasión para remarcar la importancia de los controles médicos periódicos antes de iniciar actividades deportivas, especialmente en niños y adolescentes.

"Los controles de rutina son muy importantes. Existen especialistas en medicina deportiva que trabajan con estudios como ecocardiogramas y pruebas de esfuerzo, herramientas que permiten conocer cómo responde el corazón ante la exigencia física", destacó.

Rojas aclaró que quienes se someten a estos estudios generalmente son personas sanas y que el objetivo es identificar posibles factores de riesgo antes de la práctica deportiva.

Mientras continúa la investigación para determinar con precisión qué ocurrió con Valentín, las declaraciones del especialista aportan una mirada médica sobre un caso que causó dolor y conmoción en toda la comunidad santiagueña.