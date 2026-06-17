El Tribuno logra 105 mil visualizaciones en streaming durante un partido

El Tribuno ha alcanzado más de 105 mil visualizaciones en streaming, consolidando su presencia digital y su comunidad de seguidores en YouTube.

Hoy 23:13

El Tribuno ha reafirmado su posición en el ecosistema digital con una transmisión especial desde su cuenta de stream, logrando una notable repercusión entre sus usuarios y seguidores.

Durante el evento en vivo, la audiencia alcanzó un pico de 500 personas conectadas simultáneamente, mientras que las visualizaciones totales superaron las 105 mil, evidenciando el interés del público por contenidos periodísticos en formato audiovisual.

Esta emisión forma parte de la estrategia del medio para ampliar sus formatos de cobertura y fortalecer el vínculo con nuevas audiencias, ofreciendo contenidos en vivo y fomentando la participación del público.

El resultado de esta transmisión refleja el crecimiento sostenido de El Tribuno en plataformas digitales, en particular en YouTube, donde ha consolidado una comunidad cada vez más activa que recientemente obtuvo el botón de YouTube por superar los 100 mil suscriptores.

La transmisión permitió una interacción en tiempo real, con comentarios de usuarios que enriquecieron la cobertura, combinando información y análisis con una cercanía a la audiencia que es característica del diario.

Con esta experiencia, El Tribuno reafirma su compromiso de producción de contenidos multiplataforma, buscando informar y acompañar a sus lectores y seguidores donde quiera que se encuentren.

El uso del streaming se ha convertido en una herramienta clave para ampliar el alcance de las coberturas periodísticas, y El Tribuno continúa fortaleciendo su presencia en YouTube y redes sociales, con una comunidad activa que participa en cada transmisión.