Aprehendieron a un hombre que intentaba sustraer animales porcinos en un paraje rural

El procedimiento se realizó en el paraje Yacuchivi, departamento Pellegrini. La Policía secuestró una motocicleta y diversos elementos que quedaron vinculados a la investigación.

Hoy 13:55

Un presunto hecho de abigeato fue frustrado durante la madrugada de este martes en el paraje Yacuchivi, en la zona rural de El Mojón, departamento Pellegrini, luego de que una vecina sorprendiera a un hombre cuando intentaba sustraer animales porcinos de un predio familiar.

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Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició alrededor de la 1.40, cuando una mujer solicitó la presencia de efectivos de la Subcomisaría de El Mojón tras advertir movimientos extraños en un campo perteneciente a su padre.

De acuerdo con su relato, al dirigirse hacia el sector de corrales observó a un sujeto que intentaba sujetar animales porcinos. Al verse descubierto, el sospechoso huyó del lugar a bordo de una motocicleta de baja cilindrada.

Con los datos aportados por la denunciante, personal policial desplegó un recorrido por la zona y logró interceptar al acusado a pocos kilómetros del predio rural.

El hombre fue identificado como un sujeto de 36 años, domiciliado en la ciudad de Nueva Esperanza, quien se movilizaba en una motocicleta Corven Energy de 110 cc.

Durante el procedimiento, los uniformados requisaron una mochila que llevaba el sospechoso y secuestraron una navaja, un afilador de cuchillos, una soga, una balanza tipo romana, seis bolsas de consorcio, diez cartuchos calibre .22, una linterna, una resortera y un teléfono celular.

Informado de la situación, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión del acusado y el secuestro preventivo de la motocicleta y de todos los elementos hallados.

Además, se ordenó la intervención de personal de Criminalística y la realización de las diligencias de rigor para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del hecho.