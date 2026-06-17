En vivo: la Portugal de Cristiano va por el primer paso ante Congo

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
La selección lusa enfrentará este miércoles desde las 14.00 a República Democrática del Congo en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo K.
Portugal iniciará su participación en el Mundial 2026 con el objetivo de confirmar su condición de candidato al título cuando se mida frente a República Democrática del Congo este miércoles desde las 14.00 en el Houston Stadium, por la jornada inaugural del Grupo K.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien comenzará a disputar su sexto Mundial, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia. El experimentado delantero lidera a una generación que llega fortalecida tras conquistar la Nations League 2025 y que pretende trasladar ese buen momento al máximo torneo de selecciones.
El conjunto dirigido por Roberto Martínez mostró una evolución sostenida desde la llegada del entrenador español y arriba al debut luego de vencer 2-1 a Chile y 2-1 a Nigeria en sus últimos compromisos amistosos, resultados que reforzaron la confianza de un plantel repleto de figuras.
Enfrente estará una República Democrática del Congo que vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. El seleccionado africano consiguió su clasificación tras superar 1-0 a Jamaica en el repechaje y llega a la cita mundialista luego de igualar sin goles ante Dinamarca y caer 2-1 frente a Chile en sus encuentros preparatorios.
La probable formación de Portugal sería con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. Por su parte, República Democrática del Congo saldría con Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschack Elia, Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku; y Cédric Bakambu.
El partido será arbitrado por el catarí Abdul Rahman Jassim, con Khamis Al-Marri a cargo del VAR, y podrá verse en vivo por D Sports. Para Portugal, el estreno representa una oportunidad ideal para dar el primer paso hacia el sueño de conquistar una Copa del Mundo que todavía falta en sus vitrinas.