Inglaterra y Croacia protagonizan un duelo estelar en el arranque del Grupo L del Mundial 2026

Los Tres Leones y el conjunto balcánico se enfrentarán este miércoles desde las 17.00 en el Dallas Stadium, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Hoy 07:03

Inglaterra y Croacia pondrán primera este miércoles en el Mundial 2026 con un choque que promete emociones desde el inicio. Desde las 17.00, ambos seleccionados se medirán en el Dallas Stadium por la primera jornada del Grupo L, en un partido que puede marcar el rumbo de la clasificación y que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de avanzar lejos en el torneo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega con buenas sensaciones tras cerrar su preparación con dos triunfos amistosos. Primero derrotó 1-0 a Nueva Zelanda y luego goleó 3-0 a Costa Rica, resultados que fortalecieron la confianza de un plantel repleto de figuras y que busca confirmar su candidatura al título desde el debut.

Por su parte, Croacia atraviesa un proceso de renovación luego de las históricas campañas que la llevaron al podio en Rusia 2018 y Qatar 2022. Con una mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes talentos, el equipo de Zlatko Dalić afronta una nueva Copa del Mundo tras caer 2-0 ante Bélgica y vencer 2-1 a Eslovenia en sus compromisos preparatorios.

En principio, Inglaterra formaría con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham o Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon. Del otro lado, Croacia alinearía a Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Andrej Kramarić, Petar Sučić y Ante Budimir.

El encuentro será arbitrado por el francés Clément Turpin, con la mexicana Sandra Ramírez a cargo del VAR, y podrá verse en vivo por TyC Sports. Con planteles de jerarquía y objetivos ambiciosos, ingleses y croatas prometen regalar uno de los mejores espectáculos de la fase de grupos del certamen.