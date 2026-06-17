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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 10º
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Somos Deporte

La novena fecha de la Liga Santiagueña se cierra este miércoles con dos partidos clave

Comercio Central Unidos recibirá a Yanda, mientras que Mitre se enfrentará a Unión Santiago, en la continuidad de la fecha 9 del Torneo Anual.

Hoy 07:01

La novena fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol seguirá desarrollándose este miércoles con dos encuentros que pueden tener incidencia en la lucha por los primeros puestos de la tabla de posiciones. Tras una jornada cargada de emociones durante el fin de semana y el lunes, la actividad tendrá continuidad con acción en distintos escenarios.

El primer compromiso del día será a las 14.00, cuando Comercio Central Unidos reciba a Yanda en un encuentro que se disputará solo con público local. Más tarde, desde las 16.00, Mitre será anfitrión de Unión Santiago en un partido que se jugará a puertas cerradas.

Hasta el momento, la fecha dejó resultados destacados como la goleada de Vélez de San Ramón por 5-0 sobre Instituto Santiago, el empate 1-1 entre Independiente de Beltrán e Independiente de Fernández, la victoria de Unión de Beltrán por 1-0 frente a Atlético Forres, el 2-2 entre Central Argentino y Banfield, y el triunfo de Sportivo Fernández por 3-1 sobre Defensores de Forres.

Además, el lunes se registró la contundente victoria de Sarmiento por 5-1 ante Villa Unión, mientras que Estudiantes superó 3-1 a Güemes, completando una jornada con varios resultados importantes para el desarrollo del campeonato.

Con los dos encuentros pendientes de este miércoles, la Liga Santiagueña de Fútbol continúa avanzando en un torneo que se mantiene muy parejo y con varios equipos peleando por los puestos de privilegio.

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