Wanda Nara redobló la apuesta y compartió una foto en topless tras el desnudo de China Suárez en Maldivas

Wanda Nara volvió a protagonizar titulares en redes sociales con una publicación al borde de la censura.

Hoy 01:59

Desde la intimidad de su habitación, la influencer y empresaria se mostró en topless sentada sobre una cama desordenada, capturando la imagen frente a un espejo.

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En la foto, Wanda Nara aparece desnuda de la cintura para arriba, cubriendo sus pechos con los brazos mientras sostiene el celular para tomarse la selfie. Como única descripción escribió: "Selfieshhhhh" (sic). La publicación generó una ola de reacciones entre sus más de 17 millones de seguidores, con elogios y comentarios sobre su actitud frente a la cámara.

El posteo se interpreta como un guiño tras la reciente publicación de Mauro Icardi, que compartió una imagen del desnudo de China Suárez durante sus vacaciones en Maldivas, aunque con los genitales digitalmente cubiertos. A diferencia de esa foto, tomada y editada por Icardi, Wanda eligió mostrarse ella misma frente al espejo.

No es la primera vez que la mediática comparte contenido de alto voltaje: también mantiene un perfil en OnlyFans, donde sus suscriptores pagan 10 dólares al mes por acceder a material exclusivo.