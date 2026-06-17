Colombia debuta ante Uzbekistán con la ilusión de volver a ser protagonista en el Mundial 2026

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La Tricolor enfrentará este miércoles desde las 23.00 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo buscará comenzar con una victoria frente a un rival que disputará su primera Copa del Mundo.
Colombia iniciará su camino en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Uzbekistán este miércoles desde las 23.00, en el Estadio Ciudad de México, por la primera jornada del Grupo K. El conjunto cafetero regresa a la máxima cita del fútbol tras su ausencia en Qatar 2022 y llega con grandes expectativas luego de sus buenas actuaciones en los últimos años.
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El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo atraviesa un presente alentador. Fue subcampeón de la Copa América 2024, terminó tercero en las Eliminatorias Sudamericanas y cerró su preparación con triunfos por 3-1 sobre Costa Rica y 2-0 ante Jordania, resultados que fortalecieron la confianza del plantel de cara al estreno mundialista.
Del otro lado estará una Uzbekistán que hará historia al disputar su primera Copa del Mundo desde su afiliación a la FIFA en 1992. El equipo conducido por Fabio Cannavaro logró la clasificación tras finalizar segundo en su grupo de las eliminatorias asiáticas, aunque llega al debut luego de caer en sus amistosos frente a Canadá (2-0) y Países Bajos (2-1).
La probable formación de Uzbekistán incluye a Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov y Eldor Shomurodov. Por su parte, Colombia saldría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Javier Suárez.
El encuentro será arbitrado por el inglés Anthony Taylor, tendrá a Juan Carlos Mora como encargado del VAR y podrá verse en vivo por TyC Sports. Para Colombia, el objetivo será arrancar con el pie derecho y confirmar las expectativas que la ubican como una de las selecciones capaces de dar pelea en el certamen.