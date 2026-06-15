¡Aquí está el campeón! Con un Messi mágico, Argentina goleó a Argelia y festejó en su debut mundialista

La Pulga frotó la lámpara y marcó un triplete en el 3-0 de la Scaloneta para seguir agigantando su leyenda.

Hoy 01:22

La Selección Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar con autoridad por 3 a 0 a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un partido que tuvo como gran figura a Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con su triplete, el capitán argentino no solo lideró a la Albiceleste hacia una victoria contundente, sino que además alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos.

El inicio del encuentro fue más equilibrado de lo esperado. Ambos equipos generaron situaciones de peligro e incluso tuvieron un gol anulado por posición adelantada. Argelia mostró personalidad y por momentos complicó a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Sin embargo, a los 17 minutos de la primera etapa apareció la jerarquía de Messi. El rosarino recibió fuera del área y sacó un potente zurdazo imposible para el arquero Luca Zidane, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

En el complemento, Argentina golpeó rápidamente. A los 10 minutos, Messi aprovechó un rebote tras un remate de Alexis Mac Allister y empujó la pelota al fondo de la red para ampliar la ventaja.

El tercer gol llegó a los 30 minutos de la segunda mitad. Tras una asistencia de Nicolás González, el capitán recibió en la medialuna y definió con precisión para sellar el 3-0 y completar una noche inolvidable.

Más allá del resultado, la Selección dejó algunos aspectos por corregir, especialmente en el retroceso defensivo, donde sufrió algunas desatenciones que podrían haber sido aprovechadas por un rival de mayor jerarquía.

De todas maneras, el balance fue ampliamente positivo para la Albiceleste, que mostró contundencia ofensiva y ratificó su candidatura en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Con este triunfo, Argentina arrancó con tres puntos fundamentales en el Grupo J y ya piensa en su próximo compromiso. El conjunto de Scaloni volverá a presentarse el próximo lunes desde las 14, cuando enfrente a Austria por la segunda fecha de la zona.

Por su parte, Argelia buscará recuperarse cuando se mida el martes ante Jordania.