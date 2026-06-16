El curioso caso de Luca Zidane: por qué el arquero de Argelia jugó con máscara ante Argentina

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
El hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane y estuvo en duda para disputar el Mundial 2026.
La presencia de Luca Zidane en el arco de Argelia durante el partido frente a la Selección Argentina por el Mundial 2026 llamó la atención de muchos fanáticos. El arquero saltó al campo de juego utilizando una máscara protectora en su rostro, un elemento que tiene una explicación médica detrás.
El guardameta, hijo del histórico exfutbolista francés Zinedine Zidane, sufrió una fractura de mandíbula y mentón durante un partido del Granada en la segunda división de España, disputado en abril de este año.
La lesión se produjo tras un fuerte choque en pleno encuentro y puso en serio riesgo su participación en la Copa del Mundo. Sin embargo, Luca logró acelerar los tiempos de recuperación y llegó en condiciones de integrar el plantel argelino para el certamen internacional.
Aunque ya recibió el alta para competir, el arquero todavía atraviesa la etapa final de recuperación. Por ese motivo, debe utilizar una máscara de protección facial, diseñada especialmente para resguardar la zona afectada y evitar cualquier golpe que pueda agravar la lesión.
Gracias a esta protección, Zidane puede desempeñarse con normalidad bajo los tres palos mientras completa su recuperación definitiva. Así, el arquero de Argelia pudo estar presente en uno de los partidos más importantes de su carrera y cumplir el sueño de disputar un Mundial.
La historia tiene además un componente especial: Luca continúa construyendo su propio camino en el fútbol profesional, intentando dejar su huella más allá del peso que representa llevar uno de los apellidos más famosos de la historia del deporte.