En vivo: Austria y Jordania debutan en el Mundial 2026 bajo la atenta mirada de Argentina

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
13' Grupo J
Austria 0
Jordania 0
17 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo J
Argentina 3
Argelia 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo I
Irak 1
Noruega 4
FINALIZADO
14:00 Grupo K
Portugal -
RD Congo -
17 / 06 / 2026
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Croacia -
17 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Ghana -
Panamá -
17 / 06 / 2026
17 / 06 / 2026 12' Grupo J
Austria
0 - 0
Jordania
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

En vivo: Austria y Jordania debutan en el Mundial 2026 bajo la atenta mirada de Argentina

El seleccionado europeo y el combinado asiático se enfrentarán este miércoles desde la 01.00, por la primera fecha del Grupo J, la misma zona que integran la la Scaloneta y Argelia.

Hoy 00:28

Austria y Jordania se medirán este miércoles desde la 01.00, en el Estadio Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro será seguido de cerca por la Selección Argentina, ya que ambos seleccionados forman parte de su zona en la fase de grupos.

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TEMAS Selección Argentina de Fútbol Austria Jordania Mundial 2026
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