En vivo: Austria y Jordania debutan en el Mundial 2026 bajo la atenta mirada de Argentina

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
El seleccionado europeo y el combinado asiático se enfrentarán este miércoles desde la 01.00, por la primera fecha del Grupo J, la misma zona que integran la la Scaloneta y Argelia.
Austria y Jordania se medirán este miércoles desde la 01.00, en el Estadio Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro será seguido de cerca por la Selección Argentina, ya que ambos seleccionados forman parte de su zona en la fase de grupos.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO