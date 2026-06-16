Messi agiganta su leyenda e igualó a Klose como máximo goleador de los mundiales

La Pulga marcó un triplete ante Argelia y llegó a los 16 goles en Copas del Mundo al igual que el alemnán.

Hoy 00:26

Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de la Selección Argentina. En el debut ante Argelia por el Mundial 2026, el capitán convirtió un espectacular hat-trick y alcanzó una marca que parecía inalcanzable: igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

Con sus tres conquistas en la victoria argentina, el rosarino llegó a 16 goles mundialistas y alcanzó la cifra que Klose había establecido tras disputar cuatro ediciones de la Copa del Mundo.

El primer tanto de Messi llegó con un potente remate de zurda desde afuera del área. Luego aprovechó un rebote dentro del área para aumentar la ventaja y completó su triplete con una definición característica desde la medialuna.

De esta manera, el capitán argentino dejó atrás a otras leyendas del fútbol mundial como Ronaldo Nazario y Gerd Müller, y se instaló en lo más alto de una tabla reservada para los máximos ídolos de la historia.

La tabla histórica de goleadores en los Mundiales

Lionel Messi – 16 goles

MIroslav Klose - 16 goles

Ronaldo Nazario – 15 goles

Gerd Müller – 14 goles

Kylian Mbappé – 14 goles

Just Fontaine – 13 goles

El récord de Klose parecía difícil de alcanzar. El alemán convirtió cinco goles en Corea-Japón 2002, cinco en Alemania 2006, cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014 para llegar a los 16 tantos.

Sin embargo, Messi necesitó apenas el primer partido de esta edición para igualarlo y ahora tiene por delante varios encuentros para transformarse en el máximo goleador absoluto de la historia de los Mundiales.

La pelea con Mbappé sigue abierta

Si bien Messi alcanzó la cima, la lucha por el récord promete seguir dando capítulos. Kylian Mbappé, una de las grandes figuras de Francia, debutó en el Mundial con un doblete ante Senegal y llegó a 14 goles en apenas tres Copas del Mundo.

El francés había marcado cuatro tantos en Rusia 2018 y ocho en Qatar 2022. Ahora suma dos más en 2026 y se mantiene como uno de los principales candidatos a pelear por el liderazgo histórico.

Además, con su actuación frente a Argelia, Messi igualó otra marca emblemática: la de Cristiano Ronaldo, al convertir goles en cinco ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

A los 39 años, el capitán argentino continúa rompiendo récords y escribiendo capítulos inolvidables. Esta vez, alcanzó la cima de los goleadores mundialistas y dejó en claro que su historia con la Albiceleste todavía tiene páginas por escribir.