Messi alcanzó los 200 partidos con la Selección Argentina y sumó otro récord a su legendaria carrera

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El capitán de la Albiceleste llegó a la histórica cifra en el debut ante Argelia por el Mundial 2026 y sigue ampliando una marca que parece imposible de alcanzar.
Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol argentino. En el debut de la Selección Argentina frente a Argelia por el Mundial 2026, el capitán alcanzó los 200 partidos con la camiseta albiceleste, una cifra histórica que agranda aún más su legado.
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A los 39 años y después de casi dos décadas vistiendo los colores de Argentina, el rosarino sumó un nuevo récord a una carrera repleta de marcas inolvidables. El encuentro ante los africanos representó su presentación número 200 con la Selección, consolidándose como el futbolista con más presencias en la historia del combinado nacional.
El camino comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando debutó frente a Hungría en un partido que quedó marcado por una temprana expulsión. Lo que parecía un inicio complicado terminó convirtiéndose en el comienzo de una trayectoria irrepetible.
Desde entonces, Messi disputó 200 encuentros, convirtió 117 goles, brindó 64 asistencias y acumuló 16.380 minutos dentro del campo de juego. Pero más allá de los números, logró conquistar los títulos que durante años persiguió junto a la Selección: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el histórico Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
La diferencia con el resto de los futbolistas argentinos refleja la magnitud de su carrera. Detrás de Messi aparece Javier Mascherano con 147 partidos, seguido por Ángel Di María con 145, Javier Zanetti con 142 y Nicolás Otamendi con 132.
El capitán argentino lidera cómodamente un ranking que parece destinado a permanecer intacto durante muchos años, ya que ningún otro futbolista se acerca a su impresionante registro.
El rosarino no solo ostenta el récord de presencias con Argentina. Desde la Copa del Mundo de Qatar también es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales.
Con 26 encuentros mundialistas, dejó atrás marcas históricas como las de Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23). Además, el nuevo formato de la Copa del Mundo le brinda la posibilidad de seguir ampliando esa diferencia.
Cada presentación de Messi parece transformarse en una nueva marca para la historia. Y en el debut frente a Argelia, además de iniciar una nueva ilusión mundialista con la Albiceleste, alcanzó los 200 partidos con la Selección Argentina, otro récord que confirma que su legado continúa creciendo.