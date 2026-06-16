Messi alcanzó los 200 partidos con la Selección Argentina y sumó otro récord a su legendaria carrera

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
79' Grupo J
Argentina 3
Argelia 0
16 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo I
Irak 1
Noruega 4
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo I
Francia 3
Senegal 1
FINALIZADO
01:00 Grupo J
Austria -
Jordania -
17 / 06 / 2026
14:00 Grupo K
Portugal -
RD Congo -
17 / 06 / 2026
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Croacia -
17 / 06 / 2026
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Messi alcanzó los 200 partidos con la Selección Argentina y sumó otro récord a su legendaria carrera

El capitán de la Albiceleste llegó a la histórica cifra en el debut ante Argelia por el Mundial 2026 y sigue ampliando una marca que parece imposible de alcanzar.

Hoy 22:21

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol argentino. En el debut de la Selección Argentina frente a Argelia por el Mundial 2026, el capitán alcanzó los 200 partidos con la camiseta albiceleste, una cifra histórica que agranda aún más su legado.

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A los 39 años y después de casi dos décadas vistiendo los colores de Argentina, el rosarino sumó un nuevo récord a una carrera repleta de marcas inolvidables. El encuentro ante los africanos representó su presentación número 200 con la Selección, consolidándose como el futbolista con más presencias en la historia del combinado nacional.

El camino comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando debutó frente a Hungría en un partido que quedó marcado por una temprana expulsión. Lo que parecía un inicio complicado terminó convirtiéndose en el comienzo de una trayectoria irrepetible.

Desde entonces, Messi disputó 200 encuentros, convirtió 117 goles, brindó 64 asistencias y acumuló 16.380 minutos dentro del campo de juego. Pero más allá de los números, logró conquistar los títulos que durante años persiguió junto a la Selección: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el histórico Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Messi, líder absoluto en la historia de la Selección

La diferencia con el resto de los futbolistas argentinos refleja la magnitud de su carrera. Detrás de Messi aparece Javier Mascherano con 147 partidos, seguido por Ángel Di María con 145, Javier Zanetti con 142 y Nicolás Otamendi con 132.

El capitán argentino lidera cómodamente un ranking que parece destinado a permanecer intacto durante muchos años, ya que ningún otro futbolista se acerca a su impresionante registro.

También domina la historia de los Mundiales

El rosarino no solo ostenta el récord de presencias con Argentina. Desde la Copa del Mundo de Qatar también es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales.

Con 26 encuentros mundialistas, dejó atrás marcas históricas como las de Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23). Además, el nuevo formato de la Copa del Mundo le brinda la posibilidad de seguir ampliando esa diferencia.

Cada presentación de Messi parece transformarse en una nueva marca para la historia. Y en el debut frente a Argelia, además de iniciar una nueva ilusión mundialista con la Albiceleste, alcanzó los 200 partidos con la Selección Argentina, otro récord que confirma que su legado continúa creciendo.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Messi Mundial 2026
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