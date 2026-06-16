River anunció una profunda limpieza: Salas, Pezzella y otros nueve jugadores no viajarán a la pretemporada

El club confirmó que varios futbolistas quedaron fuera de los planes de Eduardo Coudet y deberán buscar una salida en este mercado de pases.

Hoy 22:27

River Plate confirmó este martes una importante reestructuración de su plantel profesional. A través de un comunicado oficial, el club informó que 11 futbolistas no viajarán a la pretemporada en Alicante, España, una clara señal de que no forman parte de los planes de Eduardo Coudet para la próxima temporada.

Entre los nombres más resonantes aparecen Maximiliano Salas, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo, jugadores que tuvieron protagonismo en distintos momentos recientes del ciclo millonario.

La situación de Salas llama especialmente la atención. River había ejecutado hace menos de un año su cláusula de rescisión, valuada en aproximadamente ocho millones de euros, para incorporarlo desde Racing. Sin embargo, el delantero no logró consolidarse y ahora deberá buscar un nuevo destino.

Otro caso destacado es el de Germán Pezzella, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El defensor había regresado al club tras una importante inversión económica, pero las lesiones y la falta de continuidad marcaron su segundo ciclo en Núñez. Este año apenas pudo disputar ocho encuentros.

También figura en la lista Giuliano Galoppo, quien quedó apuntado por los hinchas luego de algunos rendimientos irregulares y penales fallados en momentos clave. River había adquirido su ficha de manera definitiva hace apenas seis meses.

Además de los futbolistas que no viajarán a España, el club informó que los juveniles Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco integrarán la delegación debido a que mantienen negociaciones avanzadas para incorporarse a otras instituciones.

Por otra parte, Kevin Castaño se sumará al grupo de jugadores apartados una vez que finalice su participación en el Mundial con su selección. Lo mismo ocurrirá con Matías Galarza Fonda si finalmente no se ejecuta la opción de compra de su pase.

El comunicado también dejó entrever que la salida de Andrés Herrera está prácticamente cerrada. El lateral finalizará su préstamo en Columbus Crew el próximo 30 de junio y mantiene negociaciones avanzadas para concretar su transferencia definitiva al club estadounidense.

Mientras tanto, River confirmó que existen otros cuatro futbolistas que viajarán a la pretemporada en Alicante, aunque fueron declarados "negociables" y podrían abandonar la institución si llegan ofertas satisfactorias durante este mercado de pases.

Los jugadores que no viajarán a la pretemporada

Paulo Díaz

Maximiliano Meza

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Álex Woiski

Maximiliano Salas

Giuliano Galoppo

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda

Ian Subiabre

Santiago Lencina

La decisión marca el inicio de una profunda renovación en el plantel de River, que buscará rearmarse de cara a los desafíos de la próxima temporada bajo la conducción de Eduardo Coudet.