Con un doblete de Haaland, Noruega goleó a Irak en su debut mundialista

El delantero del Manchester City marcó por duplicado en el triunfo por 4-1 de los europeos ante el elenco asiático.

Hoy 21:00

Erling Haaland no defraudó en su esperado estreno mundialista. El goleador noruego convirtió un doblete y comandó la victoria de Noruega por 4-1 frente a Irak, en un resultado que ilusiona a todo un país que volvió a disputar una Copa del Mundo después de casi tres décadas de espera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El atacante del Manchester City abrió el marcador al anticipar en el segundo palo un centro de David Moller Wolfe, demostrando una vez más su instinto dentro del área. Sin embargo, la alegría nórdica duró poco, ya que Aymen Hussein igualó transitoriamente para el conjunto iraquí con un preciso cabezazo que dejó sin respuestas a la defensa rival.

Antes del descanso, Haaland volvió a aparecer para aprovechar un error del arquero Jalal Hassan Hachim y marcar el 2-1, encaminando el triunfo de un equipo que encontró en su máxima estrella la diferencia necesaria para imponerse en el debut.

En el complemento, Noruega manejó el desarrollo del encuentro con mayor tranquilidad y amplió la ventaja gracias a un cabezazo de Leo Østigård y a un gol en contra de Aymen Hussein, que terminó sellando el 4-1 definitivo. Con este resultado, los europeos comenzaron con el pie derecho su participación en el torneo y comparten la cima del Grupo I junto a Francia.

El regreso de Noruega a un Mundial después de 28 años quedó marcado por la actuación de su gran referente. A los 25 años, Erling Haaland sumó dos nuevos tantos a una carrera plagada de goles y confirmó que también puede trasladar su poder ofensivo al máximo escenario del fútbol internacional, alimentando la ilusión de todo un país en la cita mundialista.