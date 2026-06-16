Adorni busca ganar tiempo y presentará su informe de gestión el 2 de julio

El jefe de Gabinete comunicó formalmente que se presentará ante la Cámara alta para brindar su informe de gestión. Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan una interpelación por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.

Hoy 22:17

Manuel Adorni confirmó que concurrirá al Senado de la Nación el próximo 2 de julio para presentar el informe de gestión número 146, en medio de una creciente controversia política vinculada a su patrimonio y a los pedidos de interpelación impulsados por la oposición.

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La comunicación fue realizada a través de una nota dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que el funcionario expresó su disposición a cumplir con lo establecido por el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar sobre la marcha del Gobierno nacional ante los legisladores.

La confirmación se produce en un contexto de fuerte tensión política. Desde el peronismo y algunos bloques dialoguistas buscan avanzar con una interpelación a Adorni luego de que el funcionario reconociera la existencia de ahorros no declarados por más de medio millón de dólares, situación que también despertó cuestionamientos por el crecimiento de su patrimonio.

En ese marco, el oficialismo intenta desactivar una sesión prevista para este jueves en la Cámara alta. La titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo conversaciones con espacios dialoguistas para postergar el debate, aunque varios sectores opositores no estarían dispuestos a esperar hasta julio para avanzar con los planteos contra el funcionario.

Uno de los argumentos que sostienen quienes impulsan la interpelación es que durante la presentación del informe de gestión, Adorni podría limitarse a responder únicamente cuestiones vinculadas al funcionamiento del Gobierno, sin brindar explicaciones sobre las observaciones realizadas respecto de su situación patrimonial.

Por esa razón, el peronismo presentó un proyecto de resolución para convocar formalmente al jefe de Gabinete, promover una interpelación y avanzar con una moción de censura. Sin embargo, el tratamiento de esa iniciativa aún es incierto debido a las negociaciones parlamentarias en curso.

La definición sobre el futuro de la sesión se conocerá este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, convocada para las 18 horas, donde los distintos bloques analizarán si se mantiene el debate previsto o si prospera la estrategia oficialista de suspenderlo hasta la exposición de Adorni programada para el 2 de julio.