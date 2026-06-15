En vivo: Argentina inicia la defensa del título mundial ante Argelia con el sueño de la cuarta estrella

|#
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|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|0
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|0
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|3
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|1
|0
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|G
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|GF
|GC
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|1
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|0
|7
|1
|6
|3
|2
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|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
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|1
|0
|1
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|0
|0
|1
|1
|7
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|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|2
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|1
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|1
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|1
|1
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|1
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|0
|1
|0
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|1
|0
|1
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
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|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|1
|3
|3
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|1
|1
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|G
|E
|P
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|GC
|DG
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|0
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|0
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|0
|0
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|G
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|P
|GF
|GC
|DG
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
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El seleccionado argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Mundial 2026 buscando arrancar con un triunfo. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
La Selección Argentina, capitaneada por Lionel Messi, debuta este martes en el Mundial 2026 frente al combinado africano por la primera fecha del Grupo J. El partido comenzará a las 22.00 y será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.
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