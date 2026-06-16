Lionel Messi hizo historia: se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Mundiales

El capitán de la Selección Argentina rompió un nuevo récord al ser titular frente a Argelia en el Mundial 2026. Además, marcó un gol y alcanzó otro registro histórico con la camiseta albiceleste.

Hoy 23:16

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Con su presencia desde el inicio en el encuentro entre la Selección Argentina y Argelia, el rosarino se transformó en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una marca inédita que reafirma su extraordinaria trayectoria en la máxima competencia de selecciones.

El capitán argentino sumó minutos en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en Estados Unidos, México y Canadá 2026. La coincidencia agrega un dato aún más especial: este debut se produjo exactamente 20 años después de su estreno mundialista frente a Serbia y Montenegro en la cita disputada en Alemania.

La jornada también quedó marcada por un nuevo aporte goleador de Messi, quien abrió el marcador con un espectacular remate desde fuera del área. De esta manera, alcanzó los cinco Mundiales diferentes con al menos un gol, ya que solo se quedó sin convertir en Sudáfrica 2010, y amplió aún más sus impresionantes estadísticas en la competencia.

Antes del inicio de esta Copa del Mundo, el rosarino acumulaba 26 partidos y 13 goles en Mundiales. Además de conquistar el título en Qatar 2022, donde fue figura en la histórica final ante Francia, también había alcanzado el subcampeonato en Brasil 2014, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la historia del torneo.

El tanto ante Argelia también le permitió igualar otro récord. Con cinco goles convertidos desde fuera del área en Copas del Mundo, alcanzó al brasileño Rivelino como el máximo anotador en ese rubro. Asimismo, amplió su registro al convertirle a 11 selecciones diferentes en la competencia, otro dato que refleja la magnitud de una carrera que sigue rompiendo barreras y estableciendo marcas difíciles de igualar.