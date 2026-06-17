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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 11º
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Policiales

Video: un automovilista en presunto estado de ebriedad provocó daños en varias motos frente a una distribuidora

El siniestro vial ocurrió sobre avenida Solís y afectó a varias motocicletas estacionadas frente a una conocida distribuidora de la zona sur de la ciudad. Testigos señalaron que el conductor presentaría signos compatibles con un presunto estado de ebriedad.

Hoy 01:02

Momentos de indignación se vivieron durante la noche de este martes sobre avenida Solís, donde un automóvil impactó contra varias motocicletas que se encontraban estacionadas frente a una conocida distribuidora de la zona sur de la ciudad.

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Según la información recabada en el lugar, el hecho se registró pasadas las 21:30 y afectó a varios trabajadores que se encontraban finalizando su jornada laboral cuando ocurrió el choque.

Las imágenes registradas por ocasionales testigos muestran los daños ocasionados a los rodados, además de la presencia de efectivos policiales que acudieron para realizar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con los testimonios obtenidos en el lugar, las motocicletas pertenecerían a trabajadores de la distribuidora. Asimismo, algunas personas señalaron que el conductor involucrado presentaría signos compatibles con un presunto estado de ebriedad, aunque esa situación no había sido confirmada oficialmente hasta el cierre de esta edición.

En tanto, trascendió que al automovilista se le practicarían las pruebas de rigor para determinar en qué condiciones conducía al momento del siniestro.

Por su parte, los propietarios de los rodados afectados se encontraban realizando las denuncias correspondientes por los daños sufridos en sus motovehículos, mientras se avanza con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

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