Panamá comienza su aventura mundialista enfrentando a Ghana

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Las Estrellas Negras y el conjunto centroamericano se medirán este miércoles desde las 20.00 en el Toronto Stadium, en un partido fundamental para sus aspiraciones de avanzar de ronda en una zona que también integran Inglaterra y Croacia.
Ghana y Panamá pondrán primera este miércoles en el Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 20.00 en el Toronto Stadium, por la primera fecha del Grupo L. Con dos potencias como Inglaterra y Croacia compartiendo la zona, ambos seleccionados saben que un triunfo en el debut puede resultar determinante para mantener vivas sus chances de clasificación.
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El conjunto africano llega con la necesidad de cambiar su imagen, ya que todavía no pudo ganar ningún partido en lo que va del año. Además, afrontará el estreno con una baja sensible: Thomas Partey, una de sus principales figuras, no podrá participar luego de que se le negara el ingreso a Canadá debido a una denuncia por violación que pesa en su contra.
Por su parte, Panamá vuelve a disputar una Copa del Mundo tras ausentarse en Qatar 2022 y buscará conseguir sus primeros puntos en la historia del certamen. Sin embargo, el equipo dirigido por Thomas Christiansen también tendrá una ausencia importante, ya que Adalberto Carrasquilla quedó descartado para el debut por una lesión.
En principio, Ghana formaría con Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki Williams y Antony Semenyo. Del otro lado, Panamá alinearía a Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Erick Davis; Aníbal Godoy, Carlos Harvey; Édgar Bárcenas, José Fajardo e Ismael Díaz.
El encuentro contará con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg, mientras que el sistema VAR estará a cargo de Mohammed Alabakry. Además, podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports. Con la presión de compartir grupo con dos favoritos, tanto Ghana como Panamá saben que comenzar sumando de a tres puede marcar un antes y un después en su participación mundialista.