La Portugal de Cristiano va por el primer paso ante Congo

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 10º
Mundial 2026
84' Grupo J
Austria 2
Jordania 1
17 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo J
Argentina 3
Argelia 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo I
Irak 1
Noruega 4
FINALIZADO
14:00 Grupo K
Portugal -
RD Congo -
17 / 06 / 2026
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Croacia -
17 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Ghana -
Panamá -
17 / 06 / 2026
17 / 06 / 2026 80' Grupo J
Austria
2 - 1
Jordania
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La Portugal de Cristiano va por el primer paso ante Congo

La selección lusa enfrentará este miércoles desde las 14.00 a República Democrática del Congo en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo K.

Hoy 07:05

Portugal iniciará su participación en el Mundial 2026 con el objetivo de confirmar su condición de candidato al título cuando se mida frente a República Democrática del Congo este miércoles desde las 14.00 en el Houston Stadium, por la jornada inaugural del Grupo K.

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Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien comenzará a disputar su sexto Mundial, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia. El experimentado delantero lidera a una generación que llega fortalecida tras conquistar la Nations League 2025 y que pretende trasladar ese buen momento al máximo torneo de selecciones.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez mostró una evolución sostenida desde la llegada del entrenador español y arriba al debut luego de vencer 2-1 a Chile y 2-1 a Nigeria en sus últimos compromisos amistosos, resultados que reforzaron la confianza de un plantel repleto de figuras.

Enfrente estará una República Democrática del Congo que vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. El seleccionado africano consiguió su clasificación tras superar 1-0 a Jamaica en el repechaje y llega a la cita mundialista luego de igualar sin goles ante Dinamarca y caer 2-1 frente a Chile en sus encuentros preparatorios.

La probable formación de Portugal sería con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. Por su parte, República Democrática del Congo saldría con Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschack Elia, Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku; y Cédric Bakambu.

El partido será arbitrado por el catarí Abdul Rahman Jassim, con Khamis Al-Marri a cargo del VAR, y podrá verse en vivo por D Sports. Para Portugal, el estreno representa una oportunidad ideal para dar el primer paso hacia el sueño de conquistar una Copa del Mundo que todavía falta en sus vitrinas.

TEMAS Cristiano Ronaldo Mundial 2026
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