Desesperada búsqueda de León, el perro perdido en el barrio Mariano Moreno

La familia de un perro llamado León solicita ayuda para dar con su paradero.

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El animal fue visto por última vez el pasado sábado a la madrugada en el barrio Mariano Moreno 8ª Ampliación, manzana B, lote 2.

León es fácilmente identificable por el collar negro que llevaba puesto. Sus dueños se encuentran muy preocupados y piden a la comunidad que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada de inmediato.

Quienes puedan aportar datos pueden llamar o enviar un mensaje al 155391023 para ayudar a que León regrese a su hogar.