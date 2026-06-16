River confirmó su primer amistoso de la pretemporada en Europa ante un gigante sudamericano

El Millonario ya tiene definido uno de los encuentros de preparación para el segundo semestre de 2026. El equipo de Eduardo Coudet tendrá acción el próximo 4 de julio durante su estadía en Portugal.

Hoy 22:50

River Plate continúa delineando su preparación para la segunda parte de la temporada y ya confirmó el primer amistoso de su gira europea. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet se enfrentará a Flamengo el 4 de julio en Portugal, en un duelo que reeditará uno de los cruces más recordados de los últimos años en el fútbol sudamericano.

Aunque todavía no se dio a conocer el estadio que albergará el encuentro, el compromiso servirá como una exigente prueba para el Millonario, que aprovechará su estadía en el Viejo Continente para ajustar detalles antes del reinicio de las competencias oficiales.

El choque frente al Mengao traerá a la memoria la final de la Copa Libertadores 2019, disputada en Lima, cuando el conjunto brasileño se impuso por 2-1 y se quedó con el título continental en un desenlace inolvidable.

La delegación de River realizará la pretemporada entre el 21 de junio y el 5 de julio en el complejo Finca Resort, ubicado en Alicante, una sede que anteriormente también fue utilizada por la Selección Argentina. La elección respondió a cuestiones de infraestructura, logística y la posibilidad de disputar amistosos de jerarquía durante la preparación.

En paralelo, la dirigencia sigue trabajando en el mercado de pases. Nicolás Otamendi ya fue confirmado como incorporación, Mauro Arambarri está muy cerca de sumarse y el club proyecta una profunda renovación del plantel, con la posible salida de alrededor de 15 futbolistas, según adelantó Stéfano Di Carlo.