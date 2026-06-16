Suiza confirmó que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se firmará este viernes en Bürgenstock

El memorando marcará el fin formal de más de tres meses de conflicto y abrirá una etapa de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo. La ceremonia se realizará en un exclusivo complejo alpino elegido por sus estrictas condiciones de seguridad.

16/06/2026

Estados Unidos e Irán formalizarán este viernes 19 de junio la firma del memorando de entendimiento que pondrá fin a la guerra iniciada a finales de febrero y que mantuvo en vilo a Medio Oriente y a los mercados energéticos mundiales. La ceremonia se realizará en Bürgenstock, una exclusiva localidad montañosa ubicada en el centro de Suiza, según confirmó el gobierno helvético.

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El acuerdo fue impulsado por Pakistán y Qatar, países que actuaron como mediadores entre Washington y Teherán, y contempla el cese de las hostilidades, la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz y el inicio de una nueva fase de negociaciones destinada a resolver los temas pendientes entre ambas partes.

Según trascendió, tras la firma comenzará un período de 60 días durante el cual ambos gobiernos buscarán alcanzar un acuerdo definitivo sobre cuestiones sensibles como el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas y el desbloqueo de fondos iraníes congelados en el exterior.

La elección de Bürgenstock no fue casual. Ubicado sobre una cresta montañosa con vistas al lago de Lucerna, el complejo ofrece condiciones excepcionales de aislamiento y seguridad. Rodeado por bosques, acantilados y accesos controlados, el lugar ya fue utilizado en otras ocasiones para reuniones diplomáticas de alto nivel y cumbres internacionales.

Desde el gobierno suizo destacaron además el papel histórico del país como intermediario entre ambas naciones. Desde 1980, Suiza actúa como "potencia protectora" en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, función que le permitió mantener canales diplomáticos abiertos aun cuando ambos países carecen de relaciones formales.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero, provocó miles de víctimas y una fuerte crisis energética global tras el cierre del Estrecho de Ormuz, corredor por el que habitualmente circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo. La interrupción del tránsito marítimo disparó los precios internacionales del crudo y generó incertidumbre en los mercados.

En los últimos días, sin embargo, comenzaron a observarse señales de distensión. Varias embarcaciones iraníes ya atravesaron nuevamente el estrecho tras el levantamiento parcial de las restricciones y los mercados reaccionaron positivamente al anuncio del acuerdo, con una caída del precio del petróleo y expectativas de mayor estabilidad regional.

Aunque el memorando pondrá fin formalmente a la guerra, las diferencias entre ambas potencias aún no están completamente resueltas. Por ese motivo, la negociación que se abrirá después de la firma será clave para determinar si el entendimiento puede transformarse en una paz duradera o si se trata solamente de una tregua temporal.