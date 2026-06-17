Accidentes trágicos y asalto en Salta conmocionan a la comunidad

El fin de semana en Salta estuvo marcado por trágicos accidentes viales y un violento asalto que dejaron a la comunidad en estado de shock.

Hoy 01:44

Durante el pasado fin de semana, la provincia de Salta fue escenario de diversos hechos de violencia que han impactado profundamente a la población local. En Rosario de la Frontera, un grave accidente de tráfico resultó en la muerte de un joven de 16 años, un reconocido jugador de fútbol de la región, tras colisionar en una moto con un automóvil en la zona de las Termas.

El segundo ocupante de la moto, un joven de 18 años, se encuentra en estado crítico y lucha por su vida en el hospital. Por su parte, el conductor del vehículo involucrado en el accidente resultó ileso, aunque la situación ha generado gran preocupación entre los vecinos.

En un incidente separado, un siniestro vial en la Circunvalación Noroeste cobró la vida de José Zatti, un hombre de 30 años, quien colisionó su Ford Escort contra una columna de cemento. Este hecho también está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.

Adicionalmente, en el barrio 62 Hectáreas de Hipólito Yrigoyen, se encontró sin vida a un hombre en la vía pública. La situación fue reportada por residentes de la zona, quienes alertaron sobre una persona tendida en el suelo cerca de la avenida Ancha 1.° de Mayo.

Además, un asalto a un colectivo de compras tuvo lugar en Pichanal, en la ruta 34, donde un grupo de delincuentes, conocidos como “piratas del asfalto”, atacó a los pasajeros. Durante el asalto, una mujer resultó herida de bala y actualmente se encuentra en terapia intensiva en el hospital San Vicente de Paul de Orán, con un pronóstico reservado.

Todos estos incidentes se encuentran bajo investigación por parte de las fiscalías correspondientes, buscando esclarecer los motivos y las circunstancias que rodean cada uno de ellos.