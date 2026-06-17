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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 17º
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Asumió el nuevo presidente interventor del Consejo Provincial de Vialidad

El acto fue encabezado por el secretario de Obras, Servicios Públicos y Agua, Jorge Zuaín. El flamante titular cuenta con más de 38 años de trayectoria en el organismo.

Hoy 14:09

El secretario de Obras, Servicios Públicos y Agua, Jorge Zuaín, puso en funciones al Ing. José Ramón Herrera como presidente interventor del Consejo Provincial de Vialidad (CPV).

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Herrera, quien cuenta con más de 38 años de servicio en la institución, tendrá a su cargo la coordinación de la repartición. En su discurso, Zuaín le deseó el mayor de los éxitos en la gestión y destacó su trayectoria y compromiso con la labor que la CPV desarrolla en todo el interior provincial.

El secretario transmitió además los saludos del gobernador Elías Suárez; del senador Gerardo Zamora, y del ministro de Obras y Servicios Públicos, Aldo René Hid.

Participaron de la ceremonia autoridades de distintas áreas del organismo, el secretario gremial del Sivpse, Roque Rojas, y personal de la repartición.

Al finalizar, Zuaín instó al personal de Vialidad a continuar trabajando unidos en pos del crecimiento de la provincia. Por su parte, el Ing. Herrera agradeció por la confianza depositada y expresó su compromiso de volcar toda su experiencia para el fortalecimiento en las políticas de obras públicas.

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