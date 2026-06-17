Cande Tinelli pide respeto tras denuncia de Juana por violencia de género

Candelaria Tinelli defiende su trayectoria personal y solicita respeto tras la denuncia de su hermana Juana por supuesta violencia de género.

Hoy 19:37

En medio de la controversia generada por la denuncia de Juana Tinelli por supuesta violencia de género, su hermana Candelaria, conocida como Cande Tinelli, ha salido en defensa de su historia personal. En sus redes sociales, Cande pidió que se detuvieran las comparaciones entre sus conflictos personales y la situación actual de su hermana.

Candelaria expresó: “Dejen de criticar a mi vieja —Soledad Aquino—, y de compararme con mi hermana, a la cual quiero mucho, pero no tengo absolutamente nada que ver”. Esta declaración pone de relieve la tensión familiar en un momento crítico.

En su mensaje, Cande Tinelli aclaró que sus problemas de adolescencia, que incluían anorexia y bulimia, han sido tratados y que ha recibido el apoyo necesario de sus padres a lo largo de su vida. “Ya me curé de todos mis trastornos”, afirmó, subrayando su deseo de que no se le mencione en este contexto.

La influencer también hizo un llamado a la empatía, pidiendo respeto por su historia y la de su madre. “No jodo a nadie, no me jodan a mí y sean respetuosos”, cerró, manifestando su necesidad de privacidad y entendimiento frente a las comparaciones mediáticas.

Por otro lado, Juana Tinelli, tras el incidente en un boliche de Costanera Norte, se refirió a la situación, señalando que los comentarios públicos sobre su vida son dañinos. “Quieren opinar. Todos saben todo, todos me conocen”, dijo, reflejando su frustración ante la opinión pública.

Juana continuó expresando su descontento con la forma en que se interpreta su vida personal. “Vale que todo un país te diagnostique desde un video de quince segundos”, lamentó, enfatizando la dificultad de ser constantemente evaluada por los demás.

Finalmente, Juana compartió sus propias experiencias de vulnerabilidad, señalando que, aunque ha cometido errores, también ha buscado ayuda. “Yo también me equivoqué. La cagué mil veces”, confesó, destacando la lucha interna que enfrenta.