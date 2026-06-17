Senado: pospusieron una semana la sesión por Adorni y crece la posibilidad de una interpelación

La sesión prevista para esta semana fue postergada, pero el oficialismo y sectores dialoguistas acordaron avanzar el 25 de junio con el mecanismo que permitiría convocar al jefe de Gabinete para el 2 de julio, cuando también podría enfrentar una moción de censura.

Hoy 20:04

Tras una jornada marcada por intensas negociaciones, el Senado resolvió postergar por una semana la sesión que tenía previsto debatir la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, lejos de desactivar el conflicto, el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y bloques dialoguistas dejó al funcionario más cerca de una eventual interpelación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión fue tomada luego de reuniones mantenidas entre referentes del oficialismo, legisladores aliados y autoridades de la Cámara alta. El entendimiento alcanzado establece que el próximo 25 de junio se avanzará con el mecanismo parlamentario necesario para convocar a Adorni a una sesión especial el 2 de julio, fecha en la que también tiene previsto presentar su informe de gestión.

Durante la tarde, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, mantuvo encuentros con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios aliados con el objetivo de unificar posiciones antes de la reunión de Labor Parlamentaria, realizada posteriormente en el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Según trascendió, las conversaciones estuvieron atravesadas por fuertes diferencias internas, aunque finalmente se alcanzó un acuerdo que permitió postergar el debate inmediato. La decisión fue respaldada por sectores dialoguistas y terminó imponiéndose frente a la postura del kirchnerismo, que evaluaba avanzar igualmente con una sesión en las próximas horas.

De concretarse el cronograma acordado, Adorni deberá comparecer ante la Cámara alta el 2 de julio, donde primero responderá preguntas vinculadas a los cuestionamientos de la oposición. En caso de que sus explicaciones no resulten satisfactorias para los bloques impulsores de la iniciativa, podría activarse una moción de censura durante la misma jornada.

Para que prosperen tanto la interpelación como una eventual moción de censura se requiere una mayoría absoluta de 37 votos, una cifra que, según distintas estimaciones parlamentarias, aparece hoy al alcance de los sectores que impulsan la medida.

El conflicto se profundizó luego de que el funcionario confirmara públicamente su intención de asistir al Senado recién el 2 de julio, pese a que diversos bloques aguardaban su presencia desde mayo. La comunicación formal de esa decisión llegó recién en las últimas horas y generó malestar entre varios sectores dialoguistas.

Mientras tanto, el oficialismo buscará aprovechar la semana adicional para avanzar con otros proyectos considerados prioritarios por el Gobierno. Entre ellos figura la iniciativa sobre propiedad privada impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que todavía enfrenta objeciones de bloques aliados.

También aparece en agenda la denominada ley "Hojarasca", otro de los proyectos promovidos por Sturzenegger, que ya obtuvo dictamen y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto.

Con este escenario, el próximo 25 de junio asoma como una fecha clave para definir si el jefe de Gabinete deberá enfrentar formalmente una interpelación que podría convertirse en uno de los momentos de mayor tensión política para el Gobierno en el Congreso.