Más de 100 personas finalizaron el Curso Básico de Lengua de Señas Argentinas

El secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, encabezó el acto de cierre de la capacitación organizada por el Área de Discapacidad de la Municipalidad de la Capital, que reunió a más de un centenar de participantes.

Hoy 23:20

La Municipalidad de la Capital realizó el cierre del Curso Básico de Lengua de Señas Argentinas, una propuesta impulsada por el Área de Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Social que contó con una amplia convocatoria y tuvo su acto de clausura en la Casa del Bicentenario.

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La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, acompañado por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el director de Desarrollo Social, Fernando Zelaya; y el presidente de la Asociación Civil de Capacitación para Personas Sordas de Santiago del Estero, Waldo Esped.

Durante el encuentro, Benavente agradeció a los participantes por sumarse a esta instancia de formación y destacó el compromiso de quienes estuvieron a cargo del dictado de los contenidos. Asimismo, remarcó la importancia de generar espacios que promuevan la inclusión y fortalezcan la comunicación entre los vecinos.

El funcionario señaló que la posibilidad de incorporar herramientas como la Lengua de Señas Argentinas contribuye a construir una sociedad más accesible, participativa e integrada, favoreciendo el encuentro y la interacción entre las personas.

Por su parte, Waldo Esped expresó su reconocimiento a la iniciativa impulsada por la Municipalidad de la Capital y destacó la decisión de la intendente Norma Fuentes de promover actividades que favorecen la inclusión y acercan nuevas oportunidades de aprendizaje a la comunidad.

El curso reunió a más de 100 asistentes y formó parte de las políticas que lleva adelante el municipio para ampliar derechos, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer la integración social a través de propuestas educativas abiertas a la comunidad.

Con este tipo de acciones, la gestión municipal continúa impulsando espacios de capacitación que permiten avanzar hacia una ciudad cada vez más inclusiva, accesible y comprometida con el desarrollo de todos sus habitantes.