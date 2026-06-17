Cómo verificar si tu empleador cumple con los aportes previsionales en Argentina

En Argentina, es fundamental que los empleadores realicen los aportes previsionales correspondientes para asegurar la jubilación de sus empleados. Según la ANSES, más de 17 millones de personas dependen de este sistema.

Hoy 18:02

En Argentina, los aportes previsionales son una parte esencial del sistema de seguridad social, garantizando que los trabajadores tengan acceso a una jubilación digna. Sin embargo, no todos los empleadores cumplen con esta obligación, lo que puede generar problemas a largo plazo para los empleados.

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Para saber si tu empleador realiza los aportes necesarios, puedes consultar tu recibo de sueldo. Este documento debe detallar los descuentos por aportes a la seguridad social y a la obra social. Si notas que no hay descuentos o son inferiores a los establecidos, es un indicativo de que algo no está bien.

Además, es recomendable que te registres en la página de la ANSES, donde podrás verificar tu historia laboral. Este portal te proporcionará información sobre los aportes realizados a lo largo de tu vida laboral, permitiéndote detectar cualquier irregularidad.

Otra opción es solicitar un certificado de servicios a ANSES, que te dirá si tu empleador efectivamente ha realizado los aportes en tu nombre. Este certificado es útil para saber si estás al día con tus aportes y para tu futuro acceso a la jubilación.

En caso de que descubras que tu empleador no está cumpliendo con sus obligaciones, puedes presentar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud o ante el Ministerio de Trabajo. Ambas instituciones tienen la facultad de investigar y sancionar a los empleadores que no cumplen con la normativa vigente.

Es importante tener en cuenta que, desde 2022, se implementaron cambios en el sistema de aportes, lo que puede afectar la forma en que se realizan y se verifican. Por lo tanto, es fundamental que los trabajadores se mantengan informados sobre sus derechos y obligaciones.

Finalmente, recuerda que la responsabilidad de los aportes previsionales recae en el empleador, pero como trabajador, es tu deber verificar que se estén realizando correctamente. Estar informado y actuar a tiempo puede marcar la diferencia en tu futuro previsional.