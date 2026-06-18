Maxihogar y Maximoto lanzan una nueva edición de “La Gran Barata” con ofertas especiales para el Día del Padre

El tradicional evento comercial se realizará en todas las sucursales hasta el sábado 20 de junio. Habrá descuentos especiales, productos discontinuos, oportunidades únicas y financiación en cientos de artículos para el hogar, tecnología y motos.

Hoy 12:35

En la antesala del Día del Padre, Maxihogar y Maximoto anunciaron una nueva edición de “La Gran Barata”, uno de los eventos comerciales más esperados por los santiagueños, que estará vigente en todas sus sucursales hasta el próximo sábado 20 de junio.

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La propuesta reúne importantes descuentos, financiación especial y oportunidades únicas en productos seleccionados, incluyendo electrodomésticos, tecnología, colchones, muebles, artículos para el hogar, motos, accesorios e indumentaria.

Como en cada edición, uno de los principales atractivos será la posibilidad de acceder a productos discontinuos, unidades seleccionadas y oportunidades especiales con precios que difícilmente vuelvan a repetirse.

Desde la empresa destacaron que esta edición coincide con las compras por el Día del Padre, por lo que representa una excelente oportunidad para encontrar regalos, renovar equipamiento para el hogar o acceder a productos de mayor valor aprovechando las promociones disponibles.

Además de todas las categorías tradicionales de Maxihogar, la propuesta suma a Maximoto, donde los clientes podrán encontrar motos, accesorios y productos seleccionados con precios especiales durante toda la semana.

“La Gran Barata se ha convertido en un clásico para nuestros clientes porque les permite acceder a productos de primeras marcas con descuentos reales y excelentes opciones de financiación. En esta oportunidad quisimos sumar también a Maximoto para ofrecer más alternativas y más oportunidades de compra”, señalaron desde la organización.

La promoción estará disponible en todas las sucursales de Maxihogar y Maximoto hasta el sábado 20 de junio, invitando a los clientes de toda la provincia a aprovechar una de las acciones comerciales más importantes de la temporada.