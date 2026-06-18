México y Corea del Sur se juegan la cima del grupo A del Mundial 2026

Ambos llegan tras ganar en el debut y buscarán un nuevo triunfo para asegurar su lugar en la próxima instancia. Se enfrentarán este miércoles desde las 22.00 en el Estadio Guadalajara por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.

Hoy 07:10

Con el objetivo de sellar anticipadamente la clasificación a los 16avos de final, México y Corea del Sur protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo A. El partido se disputará desde las 22.00 en el Estadio Guadalajara, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y transmisión de TyC Sports.

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El seleccionado dirigido por Javier Aguirre comenzó su camino con una victoria por 2 a 0 sobre Sudáfrica, aunque el resultado dejó la sensación de que pudo haber sido más amplio debido a la cantidad de situaciones generadas. Para este compromiso, el entrenador deberá realizar una modificación obligada en la defensa por la expulsión de César “Cachorro” Montes en el debut.

Por su parte, Corea del Sur también inició el torneo con una sonrisa al imponerse por 2 a 1 frente a República Checa. El conjunto asiático mostró carácter al remontar un marcador adverso y ahora intentará conseguir otro triunfo que lo deje muy cerca del primer puesto del grupo y de la clasificación a la siguiente ronda.

En principio, México formaría con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gil Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Por el lado de Corea del Sur, el probable equipo estaría integrado por Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; y Oh Hyeon-gyu.

El encuentro promete ser determinante para el futuro de ambos seleccionados en el Mundial 2026, ya que una victoria dejará al ganador con un pie y medio en la siguiente fase de la máxima cita del fútbol internacional.