Suiza y Bosnia van por su primer triunfo en el Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán 1
Colombia 3
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo L
Ghana 1
Panamá 0
FINALIZADO
13:00 Grupo A
Republica Checa -
Sudáfrica -
18 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Suiza -
Bosnia Herzegovina -
18 / 06 / 2026
19:00 Grupo B
Canadá -
Qatar -
18 / 06 / 2026
22:00 Grupo A
México -
Corea del Sur -
18 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Suiza y Bosnia van por su primer triunfo en el Mundial 2026

Ambos seleccionados igualaron en sus respectivos debuts y buscarán una victoria que los acerque a la clasificación. Se miden por la segunda fecha del Grupo B este jueves desde las 16.00 en Los Ángeles Stadium. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 07:02
Suiza Bosnia

La segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026 tendrá un compromiso de alto voltaje cuando Suiza y Bosnia se vean las caras desde las 16.00 en el Los Angeles Stadium. Con ambos equipos igualados en un punto tras sus estrenos, el ganador dará un paso importante rumbo a la siguiente fase de la competencia. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.

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El seleccionado helvético dejó escapar una buena oportunidad en su debut al empatar 1 a 1 frente a Qatar. Después de estar en ventaja durante gran parte del encuentro, el conjunto dirigido por Murat Yakin sufrió la igualdad en los minutos finales y ahora necesita sumar de a tres para quedar bien perfilado de cara a la clasificación.

Por el lado de Bosnia, el estreno también terminó con un empate 1 a 1, en este caso frente a Canadá, uno de los países anfitriones del torneo. Los balcánicos se habían adelantado en el marcador gracias a un gol de Jovo Lukić, pero Cyle Larin apareció en el tramo final para decretar la igualdad.

La probable formación de Suiza incluye a Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer; Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria; Rubin Vargas, Breel Embolo y Zeki Amdouni.

En tanto, Bosnia saldría al campo con Nikola Vasilj; Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić; Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Ermedin Demirović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević y Milan Lukić.

El encuentro será dirigido por el portugués João Pinheiro, con Tiago Martins a cargo del VAR, y podrá verse en vivo por Telefé. Con la clasificación en juego, tanto Suiza como Bosnia saben que una victoria puede resultar determinante para afrontar con mayor tranquilidad la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

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