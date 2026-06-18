Suiza y Bosnia van por su primer triunfo en el Mundial 2026

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Ambos seleccionados igualaron en sus respectivos debuts y buscarán una victoria que los acerque a la clasificación. Se miden por la segunda fecha del Grupo B este jueves desde las 16.00 en Los Ángeles Stadium. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
La segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026 tendrá un compromiso de alto voltaje cuando Suiza y Bosnia se vean las caras desde las 16.00 en el Los Angeles Stadium. Con ambos equipos igualados en un punto tras sus estrenos, el ganador dará un paso importante rumbo a la siguiente fase de la competencia. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
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El seleccionado helvético dejó escapar una buena oportunidad en su debut al empatar 1 a 1 frente a Qatar. Después de estar en ventaja durante gran parte del encuentro, el conjunto dirigido por Murat Yakin sufrió la igualdad en los minutos finales y ahora necesita sumar de a tres para quedar bien perfilado de cara a la clasificación.
Por el lado de Bosnia, el estreno también terminó con un empate 1 a 1, en este caso frente a Canadá, uno de los países anfitriones del torneo. Los balcánicos se habían adelantado en el marcador gracias a un gol de Jovo Lukić, pero Cyle Larin apareció en el tramo final para decretar la igualdad.
La probable formación de Suiza incluye a Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer; Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria; Rubin Vargas, Breel Embolo y Zeki Amdouni.
En tanto, Bosnia saldría al campo con Nikola Vasilj; Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić; Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Ermedin Demirović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević y Milan Lukić.
El encuentro será dirigido por el portugués João Pinheiro, con Tiago Martins a cargo del VAR, y podrá verse en vivo por Telefé. Con la clasificación en juego, tanto Suiza como Bosnia saben que una victoria puede resultar determinante para afrontar con mayor tranquilidad la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.