República Checa y Sudáfrica se juegan gran parte de sus chances en el Mundial 2026

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Ambos seleccionados llegan sin puntos y necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. Se enfrentarán este jueves desde las 13.00 en el Atlanta Stadium por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.
La segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 ofrecerá un duelo decisivo entre República Checa y Sudáfrica, dos equipos que debutaron con derrotas y que buscarán recuperarse para seguir con posibilidades de avanzar a los 16avos de final. El encuentro se disputará desde las 13.00 en el Atlanta Stadium, con arbitraje de la estadounidense Tori Penso y transmisión de TyC Sports.
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El seleccionado europeo viene de caer 2 a 1 frente a Corea del Sur en un partido en el que comenzó en ventaja, pero no pudo sostener el resultado. Por eso, el equipo dirigido por Miroslav Koubek afronta este compromiso con la obligación de sumar de a tres antes de cerrar la fase de grupos frente a México.
Del otro lado estará una Sudáfrica que dejó muchas dudas en su estreno al perder 2 a 0 ante México en el encuentro inaugural del certamen. Los Bafana Bafana fueron ampliamente superados, terminaron el partido con dos futbolistas expulsados y saben que una nueva derrota los dejaría al borde de la eliminación.
La probable alineación de República Checa estaría integrada por Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukáš Provod, Pavel Šulc y Patrik Schick.
Por su parte, Sudáfrica formaría con Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena; Bongokuhle Hlongwane, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi; y Lyle Foster.
Con el margen de error prácticamente agotado, el choque en Atlanta puede resultar determinante para el futuro de ambos seleccionados en el Mundial 2026. El ganador llegará con esperanzas renovadas a la última fecha, mientras que el perdedor quedará en una situación muy comprometida en la lucha por la clasificación.