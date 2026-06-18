Canadá y Qatar buscan su primer triunfo en el Mundial 2026

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Ambos igualaron en sus respectivos debuts y necesitan una victoria para acercarse a la clasificación. Se enfrentarán este jueves desde las 19.00 en el BC Place de Vancouver por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.
Con la obligación de sumar de a tres para dar un paso importante hacia la próxima ronda, Canadá y Qatar protagonizarán un encuentro determinante por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 19.00 en el BC Place de Vancouver, con arbitraje del chileno Cristián Garay y transmisión de D Sports.
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El conjunto canadiense, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, rescató un empate 1 a 1 frente a Bosnia en su presentación gracias al tanto de Cyle Larin a los 78 minutos. Ahora, el equipo dirigido por Jesse Marsch intentará aprovechar la localía para conseguir su primera victoria y quedar muy cerca de asegurar el pase a los 16avos de final.
Por su parte, Qatar también comenzó el certamen con una igualdad por 1 a 1, aunque frente a Suiza, uno de los candidatos del grupo. El empate llegó en el tiempo de descuento mediante un cabezazo de Miro Muheim, resultado que dejó al seleccionado asiático con buenas sensaciones de cara al choque ante un rival de características más parejas.
La probable formación de Canadá tendría a Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio; Tajon Buchanan, Liam Millar, Jonathan David y Tani Oluwaseyi.
En tanto, Qatar saldría al campo con Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Issa Laye; Jassem Gaber, Assim Madibo; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif.
Con ambos equipos igualados en puntos tras la primera fecha, el choque en Vancouver promete ser decisivo para las aspiraciones de clasificación. Un triunfo dejará al ganador muy bien posicionado de cara a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.