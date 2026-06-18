Accidente en General Güemes deja un muerto y varios heridos en ruta 34

Un accidente en la ruta nacional 34 en General Güemes dejó un muerto y varios heridos, elevando a 66 las víctimas fatales por siniestros viales en Salta en 2026.

Hoy 16:54

El accidente en General Güemes, ocurrido en la madrugada de ayer, ha destacado la creciente siniestralidad vial en la provincia de Salta. La colisión entre un colectivo de larga distancia y un camión de transporte resultó en la muerte de Alexis Benicio, de 32 años, quien viajaba en el colectivo.

El siniestro tuvo lugar a las 5:40 AM en el paraje Palomitas, donde las causas del choque están siendo investigadas. El colectivo de la empresa 20 de Junio y el camión de transporte Victoria chocaron violentamente, lo que provocó lesiones graves a varias personas.

Benicio fue trasladado al Hospital Joaquín Castellanos en estado crítico, donde lamentablemente fue declarado muerto. Daniel Rallé, el gerente del hospital, confirmó que el paciente ingresó con lesiones severas.

Seis personas más resultaron heridas en el accidente, incluyendo al conductor del colectivo, quien sufrió un traumatismo ocular debido al estallido de cristales. Dos heridos fueron trasladados a la ciudad de Salta para recibir atención especializada.

Margarita Cruz, jefa de calle de la Comisaría Primera de General Güemes, informó que el operativo de emergencia se activó rápidamente tras recibir la alerta. Policías, bomberos y personal sanitario trabajaron en el lugar para asistir a los afectados.

Las pericias para determinar la mecánica del accidente están en curso, y aunque no se encontraron indicios de consumo de alcohol en los conductores, la investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

El impacto ha causado una gran conmoción entre los pasajeros y automovilistas. Las imágenes del lugar reflejan los graves daños materiales en ambos vehículos, y la circulación en la ruta nacional 34 estuvo parcialmente restringida durante varias horas.