Terrible tragedia: dos hermanos murieron tras un violento choque entre un auto y un camión

Las víctimas tenían 22 y 19 años. El siniestro ocurrió en Santa Fe, en medio de intensas lluvias que habrían provocado la pérdida de control del vehículo en el que viajaban.

Hoy 22:56

Dos hermanos murieron este jueves en un trágico choque entre un auto y un camión sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Santa Fe.

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El accidente ocurrió cerca de las 14 en el kilómetro 770, a la altura de la localidad de Berna, en el norte santafesino. Las causas todavía son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con el informe oficial de la Dirección General de Bomberos Zona Centro Norte (Cuartel Central Vera), el choque se produjo sobre la banquina del lado este de la calzada, donde un auto de color rojo impactó contra un camión térmico Mercedes Benz.

Según las primeras informaciones, las intensas lluvias que afectaban la zona habrían provocado una importante acumulación de agua sobre la cinta asfáltica. En esas circunstancias, el conductor del auto perdió el control, se cruzó sobre la ruta y terminó incrustrado en el camión.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el vehículo de menor porte quedó completamente atrapado debajo de la estructura del camión y los dos hombres que viajaban en el auto fueron despedido.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, el personal médico constató que ambos ya no presentaban signos vitales.

Según publicó el sitio Mirador Provincial, las víctimas eran hermanos y fueron identificados como Isac Isaía Aguirre, de 22 años, y Lucas David Aguirre, de 19.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que, al momento de la intervención de los bomberos, el camión Mercedes Benz se encontraba sin ocupantes en la cabina, según consta en el parte oficial.

Tras el accidente se desplegó un amplio operativo en la zona, del que participaron efectivos de la Comisaría de Berna, personal policial de Malabrigo, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), Bomberos Voluntarios de Malabrigo, Bomberos Zapadores de Vera, Criminalística, Seguridad Vial y la Guardia Provincial.

Debido al estado en que quedaron los vehículos involucrados y a la complejidad del despliegue en el lugar, los bomberos del Cuartel Central de Vera trabajaron toda la tarde. De hecho, las tareas de remoción de los rodados y los peritajes obligaron a implementar un corte total de la Ruta Nacional 11. Por ese motivo, el tránsito que circulaba desde Vera hacia el norte fue desviado por la Ruta Provincial 36S hasta la Ruta Provincial 1.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la PDI realiza las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque y establecer la mecánica del siniestro que terminó con la vida de los dos jóvenes.