Una salamandra y un bidón de combustible provocan un incendio en Añatuya

El hecho ocurrió esta noche en el barrio La Merced. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque los daños materiales en la vivienda fueron significativos.

Hoy 23:06

Una mala combinación provocó un incendio causó momentos de extrema tensión durante la noche de este jueves en el barrio La Merced, en la ciudad de Añatuya. Un descuido doméstico derivó en un siniestro que movilizó de urgencia a las fuerzas de seguridad y a los Bomberos.

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El foco ígneo se desató alrededor de las 20.30 horas, sobre calle Aristóbulo del Valle. Según informaron fuentes policiales, la tragedia estuvo a punto de consumarse cuando, por causas que son materia de investigación, una salamandra que se encontraba encendida entró en contacto con un bidón de nafta almacenado en las cercanías, provocando una rápida propagación de las llamas.

El alerta fue dado por vecinos de la zona a efectivos de la División Prevención de la Departamental 13, quienes realizaban tareas de patrullaje preventivo. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el fuego ganaba terreno rápidamente en el interior de la propiedad.

De inmediato se sumó al operativo una dotación de Bomberos Voluntarios de Añatuya, cuyo trabajo fue fundamental para contener el fuego y evitar que las llamas consumieran la totalidad de la estructura o se propagaran a casas colindantes.

Tras las tareas de enfriamiento y control, el propietario de la vivienda confirmó que el incendio se originó de forma accidental tras el contacto del combustible con el artefacto de calefacción.

A pesar de la magnitud de las llamas, las autoridades confirmaron con alivio que no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar. Los daños, aunque importantes, quedaron reducidos estrictamente al plano material.