Antonela Roccuzzo tomó una contundente decisión con Luzu y Flor Peña tras la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi

La esposa de Lionel Messi tomó una determinación en redes sociales luego de la polémica generada por la difusión de una fake news sobre su suegro. El gesto no pasó desapercibido y se volvió viral.

Hoy 18:54

La polémica generada por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, sigue sumando repercusiones. Luego de las disculpas públicas de Florencia Peña y de la fuerte reacción de Nicolás Occhiato, un gesto de Antonela Roccuzzo en redes sociales llamó la atención de miles de usuarios y rápidamente se volvió viral.

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La fake news que dieron en Luzu

Durante la emisión de El show del verano, Florencia Peña anunció al aire que Jorge Messi, papá de Lionel, había fallecido. El dato era falso y no tenía ningún tipo de verificación. La información se viralizó en cuestión de minutos y obligó al entorno del futbolista a salir a desmentirla con un comunicado oficial, en el que aclararon que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionando de manera favorable.

El papelón tuvo consecuencias inmediatas dentro del canal. Luzu TV oficializó la salida de Peña y desvinculó también a los productores responsables de haberle acercado el dato erróneo al aire. Nicolás Occhiato, dueño de la señal, calificó lo ocurrido como "inadmisible" y remarcó el compromiso de la empresa con una comunicación "responsable, respetuosa y rigurosa". Sobre la conductora, el comunicado precisó que había decidido "dar un paso al costado".

La decisión de Antonela Roccuzzo contra Luzu

Pero la reacción más comentada llegó desde una cuenta que rara vez se mete en estos temas. Según informó América TV, Antonela Roccuzzo canalizó su bronca de la manera más silenciosa y efectiva posible en la era de las redes: dejó de seguir en Instagram a los protagonistas del escándalo.

La rosarina eliminó de su lista de seguidos nada menos que a tres cuentas ligadas al papelón: la de Nicolás Occhiato, la del propio canal Luzu y la de Florencia Peña. Un gesto mínimo en apariencia, pero cargado de un mensaje imposible de malinterpretar para quienes siguen de cerca a la familia Messi. Ni Antonela ni Leo se refirieron públicamente al tema, aunque el movimiento en redes habló por sí solo.

Desde el canal de streaming están corriendo contrarreloj para poder solucionar todos los problemas que le generó esta información que dio Flor Peña al aire. Hasta se llegó hablar de que varios auspiciantes habrían tomado la decisión de irse después de que se difundiera esta información falsa sobre el padre del capitán y máxima figura de la Selección Argentina.