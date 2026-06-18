La Libertad Avanza impulsa un proyecto para que jóvenes de 18 años puedan ser concejales en Buenos Aires

La iniciativa busca reducir de 25 a 18 años la edad mínima exigida para integrar los concejos deliberantes de los municipios bonaerenses y apunta a ampliar la participación política de los jóvenes.

Hoy 19:04

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para ser candidato a concejal en cualquiera de los 135 municipios bonaerenses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta fue anunciada durante la Jornada Jóvenes Concejales, un encuentro partidario encabezado por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, junto a dirigentes provinciales, referentes juveniles y militantes de distintos distritos.

El proyecto fue elaborado por el diputado provincial Pablo Morillo y busca modificar una restricción vigente desde fines del siglo XIX. Desde el espacio sostienen que la normativa actual resulta anacrónica y limita la participación política de una generación que ya ejerce plenamente otros derechos ciudadanos.

"Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito", afirmó Pareja al presentar la iniciativa.

Según explicaron desde el partido, la intención es equiparar los requisitos para acceder a cargos legislativos locales con los vigentes en otros distritos del país, como la Ciudad de Buenos Aires, donde la edad mínima para ser legislador es de 18 años.

Además, señalaron que la exigencia actual para ocupar una banca en un concejo deliberante resulta incluso más elevada que la requerida para otros cargos de representación política. "No tiene sentido que la condición sea igual a la de un diputado nacional", indicaron fuentes partidarias.

La propuesta también tiene una fuerte impronta política y organizativa. Desde La Libertad Avanza consideran que una eventual aprobación permitiría una mayor participación de jóvenes militantes en las listas electorales y fortalecería el desarrollo territorial del espacio en los municipios bonaerenses.

Actualmente, la legislación provincial establece la edad mínima de 25 años para acceder a una banca de concejal, una disposición que tiene origen en normas vigentes desde 1889. Aunque en 2013 la Legislatura bonaerense aprobó una ley para reducir ese límite a 21 años, la reforma nunca llegó a implementarse.

Ahora, la fuerza oficialista busca profundizar ese debate y llevar el requisito directamente a los 18 años. Desde el partido sostienen que la medida no pretende otorgar privilegios, sino ampliar derechos políticos y permitir que los ciudadanos puedan elegir libremente a candidatos jóvenes si consideran que están capacitados para representarlos.

"Los jóvenes no son espectadores de la transformación que está viviendo la Argentina. Son protagonistas", sostuvo Pareja durante la jornada, donde además se destacó el crecimiento de la estructura juvenil libertaria en toda la provincia.

La iniciativa deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, donde comenzará el debate sobre una posible modificación de uno de los requisitos históricos para acceder a cargos municipales.