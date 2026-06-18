El eclipse solar más largo del siglo será visible el 2 de agosto de 2027

El eclipse solar más largo del siglo ocurrirá el 2 de agosto de 2027, ofreciendo una experiencia astronómica sin precedentes que solo unas pocas generaciones podrán presenciar.

Hoy 19:01

El eclipse solar más largo del siglo está programado para el 2 de agosto de 2027, prometiendo ser uno de los eventos astronómicos más extraordinarios de las próximas décadas.

Durante este fenómeno, el cielo se oscurecerá en pleno día por un tiempo inusual, alcanzando una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total, lo que lo convierte en un evento destacado dentro del siglo XXI.

La singularidad de este eclipse radica en su duración, la cual se explica a través de una combinación precisa de factores astronómicos poco frecuentes.

La Luna estará más cerca de la Tierra durante el evento, lo que provocará que su tamaño aparente en el cielo sea mayor. Simultáneamente, la Tierra estará en un punto de su órbita más alejado del Sol, haciendo que este se vea ligeramente más pequeño.

Gracias a esta alineación, la Luna podrá cubrir completamente el disco solar por un periodo más prolongado que lo habitual, generando una fase de oscuridad total que fascinará a los observadores.

El fenómeno no será visible en todo el mundo; sin embargo, atravesará áreas de alta población, aumentando así el interés global. La franja de totalidad pasará por regiones de Europa del Sur, el norte de África y partes del Medio Oriente.

Entre los países donde se podrá observar en su totalidad se encuentran España, Marruecos, Argelia, Egipto y Arabia Saudita, siendo Luxor en Egipto uno de los lugares más privilegiados para disfrutar del fenómeno.