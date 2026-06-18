Ramiro Marra le envió una dura carta a Milei y pidió actuar ante una situación que "erosiona" al Gobierno

El fundador de La Libertad Avanza reclamó al Presidente que tome una decisión para preservar la credibilidad del proyecto político y sostuvo que nadie debe tener privilegios ni excepciones dentro del espacio.

Hoy 19:01

Ramiro Marra difundió una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que le pidió que adopte una decisión frente a una situación que, según afirmó, viene afectando la imagen del Gobierno desde hace meses. Aunque evitó mencionar nombres, sus declaraciones se producen en medio de la controversia que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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El exlegislador porteño y fundador de La Libertad Avanza publicó el texto en sus redes sociales y aseguró que decidió expresarse como un ciudadano del sector privado y no desde un rol político. En ese marco, remarcó su respaldo al rumbo económico del Gobierno, pero advirtió sobre el impacto que determinadas situaciones tienen sobre la credibilidad del proyecto.

"Hay una situación que usted conoce mejor que nadie y que no necesito nombrar. Una situación que viene desgastando al gobierno desde hace meses, ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra", escribió.

Marra sostuvo que los argentinos apoyaron a Milei no solo por sus propuestas económicas, sino también por la promesa de terminar con los privilegios y los acomodos dentro de la política. Por ello, consideró que la confianza depositada por los votantes podría verse afectada si no se actúa con firmeza.

Uno de los pasajes más resonantes de la carta fue cuando planteó que el espacio político trasciende a sus dirigentes. "Este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza", expresó, para luego señalar que las ideas deben estar por encima de cualquier vínculo personal.

Asimismo, afirmó que la coherencia debe aplicarse de manera uniforme para todos los integrantes del espacio político. "Si esa misma vara se aplicó conmigo, un fundador apartado injustamente, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía", manifestó.

En otro tramo del texto, recordó su salida de La Libertad Avanza y aseguró que, pese a las diferencias, optó por no confrontar públicamente para no perjudicar al proyecto político que ayudó a construir desde sus inicios.

Finalmente, Marra instó al Presidente a tomar una decisión que preserve la credibilidad del Gobierno y fortalezca el vínculo con la ciudadanía. "No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos", concluyó.

La publicación se conoció mientras continúa la polémica en torno a la situación judicial de Manuel Adorni, quien deberá enfrentar en las próximas semanas una instancia de interpelación en el Senado.