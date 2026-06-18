En vivo: Canadá y Qatar buscan su primer triunfo en el Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
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|0
|1
|1
|4
|-3
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
|
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|G
|E
|P
|GF
|GC
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
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|0
|0
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|1
|0
|1
|0
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|0
|1
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
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|0
|0
|1
|4
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|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
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|1
|3
|3
|2
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|1
|4
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|E
|P
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|GC
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|1
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|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
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|3
|1
|2
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|3
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|1
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|1
|1
|3
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|1
|0
|3
|-3
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
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|0
|1
|1
|0
|1
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|1
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|1
|3
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|2
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Ambos igualaron en sus respectivos debuts y necesitan una victoria para acercarse a la clasificación. Se enfrentarán este jueves desde las 19.00 en el BC Place de Vancouver por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.
Con la obligación de sumar de a tres para dar un paso importante hacia la próxima ronda, Canadá y Qatar protagonizarán un encuentro determinante por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 19.00 en el BC Place de Vancouver, con arbitraje del chileno Cristián Garay y transmisión de D Sports.
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